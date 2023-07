Estes são os 33 jogadores que o FC Porto leva para estágio no Algarve

O FC Porto arrancou esta segunda-feira para o estágio no Algarve, que se estende até dia 26 no Vale do Garrão. Através de uma curta publicação nas redes sociais, o clube orientado por Sérgio Conceição deu a conhecer os 33 jogadores que viajaram para o estágio no sul do país. Pode consultar os nomes na lista abaixo:: Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Samuel Portugal e Diogo Costa;: Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Marcano, João Marcelo, Zaidu, Wendell, João Mário, Dinis Rodrigues e João Mendes;: Eustáquio, Marko Grujic, André Franco, Otávio, Bernardo Folha, Romário Baró, Vasco Sousa, Ussumane Djaló, Gabriel Veron, Pepê, Galeno;: Gonçalo Borges, Marcus, Rui Monteiro, Mehdi Taremi, Danny Namaso, Fran Navarro, Toni Martínez e Evanilson.