Estugarda quer Grujic por empréstimo mas FC Porto prefere vender

Marko Grujic está na agenda do Estugarda para reforçar o meio-campo já neste mercado de inverno. Segundo a Sky Sports alemã, já há negociações entre o emblema da Bundesliga e o FC Porto, sendo que as partes diferem no que aos moldes do negócio diz respeito. O Estugarda pretende o médio por empréstimo com opção de compra, ao passo que os dragões preferem uma venda no imediato a título definitivo.Ainda de acordo com a mesma notícia, Grujic terá ficada entusiasmado com a possibilidade de voltar à Bundesliga, campeonato que conhece da altura em que atuou no Hertha Berlim por empréstimo do Liverpool, entre 2018 e 2020.