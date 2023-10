Eustáquio bem encaminhado para defrontar o Antuérpia

Stephen Eustáquio também poderá recuperar a tempo de defrontar o Antuérpia. De acordo com as informações recolhidas por Record, o médio, de 26 anos, está a evoluir bem do edema na perna esquerda contraído ao serviço da seleção do Canadá e tem boas perspetivas de seguir na comitiva, podendo ser mais uma opção à disposição de Sérgio Conceição para o jogo da Champions, depois de amanhã.Um cenário que o nosso jornal já tinha antecipado no início da semana passada, olhando a que o problema físico não era grave. Dado como praticamente certa a sua ausência no encontro da Taça de Portugal, o que veio mesmo a confirmar-se, Eustáquio estava apontado para a deslocação a Antuérpia, uma vez que essa era a prioridade dos dragões, face à sua importância na equipa.Até ao momento, o médio esteve presente em 11 dos 12 jogos realizados pelo FC Porto, tendo sido titular em nove. Marcou o golo da vitória frente ao Gil Vicente e constituiu-se sempre como um elemento fundamental na manobra da equipa. Em Chaves, diante do Vilar de Perdizes, o meio-campo esteve entregue a Marko Grujic e Nico González, mas, pelo menos, Alan Varela vai regressar ao onze.