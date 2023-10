Eustáquio e o penálti revertido ao FC Porto: «Não tive a perceção que toquei com o braço»

Eustáquio elogiou o espírito competitivo de toda a equipa, mas não deixou de reforçar que a derrota (0-1) do FC Porto frente ao Barcelona foi "frustrante"."É difícil dizer o que falhou. Sabemos que o Barcelona é uma excelente equipa, explorava bem o jogo interior, a largura e também a profundidade. Conseguimos controlar isso tudo, fomos uma equipa que não teve medo e a meu ver penso que eles nos respeitaram muito, porque não pressionaram tanto como esperávamos e isso é um sinal de respeito. Sofremos um golo a acabar a 1.ª parte num erro não forçado e foi um murro forte no estômago, tínhamos tido oportunidades para fazer golo. Não baixamos a cabeça e fomos atrás do resultado. Na 2ª parte também estivemos por cima, tivemos a situação do Mehdi de fora-de-jogo, o penálti do Cancelo, que dizem tocou na minha mão, tivemos muitas ocasiões. É frustrante porque sentimos que demos tudo, controlámos o jogo contra uma equipa forte como o Barcelona e sair deste jogo com zero pontos é uma história mal contada", afirmou o médio canadiano ao Porto Canal, abordando também o lance do polémico penálti revertido ao FC Porto em que esteve envolvido:"Arbitragem? Não querendo falar de arbitragem, tentei falar com o árbitro durante o jogo. Senti que tinha dominado com o peito, no máximo com o ombro, e depois vi que o Cancelo tocou com a mão na bola. Falei com o árbitro, disse que primeiro viram se havia fora de jogo, depois a mão do Cancelo e finalmente a minha mão. No jogo não tive essa perceção, mas ainda não vi as imagens. Pode ser um facto. O lance do penálti do Taremi ainda não vi. Foram pormenores. Tivemos as nossas oportunidades e não aproveitámos."Depois da derrota no Clássico, o FC Porto voltou a tropeçar e já totaliza duas derrotas seguidas. Eustáquio diz que é preciso dar uma resposta no próximo jogo, frente ao Portimonense. "Depois do jogo da Luz sentimos que tínhamos feito um bom trabalho, com dez, muito solidário e com a mística do FC Porto sempre presente. Não ficamos com medo por o próximo adversário ser o Barcelona, tínhamos de dar a volta ao jogo na Luz e tentar ganhar. Na minha opinião, fizemos tudo para o conseguir e não o conseguimos. FC Porto vive de vitórias e duas derrotas seguidas é mau", afirmou o canadiano de 29 anos, acrescentando:"Nós é que tornámos o jogo com o Shakhtar fácil. Sempre soubemos que iam conquistar pontos e provaram isso. Sabemos que o Antuérpia também vai querer estar na luta pelo apuramento, mas temos de ganhar os dois jogos. Se o fizermos, chegamos aos nove pontos e fica muito bem encaminhado."