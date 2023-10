Eustáquio: «O jogo na Bélgica ajudou-nos a corrigir»

Eustáquio aponto um dos dois golos do FC Porto no triunfo () sobre o Vizela. No final da partida, o internacional canadiano confirmou o bom momento individual, salientando o resultado da equipa."O nosso interesse, claramente como em todos os jogos, é entrar forte e marcar cedo. O jogo na Bélgica ajudou-nos a corrigir algumas coisas e mostrou-nos que isto de entrar mal é crucial. O Vizela tem uma excelente equipa e, apesar de só terem alguns pontos no campeonato não lhes traduz a qualidade que apresentam em campo. Penso que tivemos uma missão difícil, mas conseguimos a vitória e isso é o que mais importa", começou por dizer, em declarações à Sport TV."Logicamente, uma pessoa aprende sempre com o passado e continua a evoluir no sentido de melhorar. Eu tenho melhorado o meu futebol, mas o mais importante é a equipa beneficiar e eu conseguir ajudar a equipa a ganhar.""A nossa Liga é muito competitiva, todos querem ganhar, todos querem conquistar os três pontos em todas as jornadas. O FC Porto não é diferente. Vamos é dar continuidade na sexta-feira, para continuar o bom momento", terminou.