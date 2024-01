Evanilson após apontar um hat trick: «Não podemos deixar cair o trabalho que fizemos hoje»

Evanilson apontou um hat trick na goleada do FC Porto em casa do Estoril (0-4), que valeu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. No final, o avançado preferiu salientar a dedicação coletiva.

"Fico muito feliz pelos três golos. Claro, mais importante pela vitória, não faltou dedicação da equipa, todos trabalharam de uma forma muito séria", começou por dizer à RTP 3, admitindo depois como "normal" as críticas dos adeptos após o empate no Bessa: "É normal os adeptos quererem resultados, nós também queremos sempre ganhar, por isso é que estamos aqui. No jogo do Boavista, faltou aquela eficácia. Nós também nos sentimos frustrados como eles. Mas hoje marcámos e ficamos muito felizes. Deu tudo certo."

Questionado sobre se a ausência de Taremi pode servir para afirmar-se no onze, Evanilson lembrou que o plano de jogo é sempre diferente: "É continuar a trabalhar, ver o que o míster tem como estratégia e o que ele tem para cada jogo, e continuar a trabalhar para também continuar a marcar".



"Fico muito feliz por essa exibição e também fico feliz pela exibição da equipa. Trabalhámos de forma séria e terminámos bem. Acho que demos uma resposta fantástica, não fomos felizes no último terço com o Boavista. É isso, é continuar a dar sequência ao trabalho e continuarmos a ser fortes", acrescentou Evanilson, agora à Sport TV, alertando: "Fizemos um grande jogo, não podemos deixar cair o trabalho que fizemos hoje. É continuar com este ritmo e levarmos a boa forma para o jogo com o Sp. Braga.



Sobre uma eventual dupla com Taremi, o jogador canarinho respondeu assim: "Sinto-me confortável com ele ou sozinho. Tive o apoio de outros grandes jogadores da nossa equipa que ajudam bastante. O trabalho do míster também nos ajudou."