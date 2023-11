Evanilson apostou com Alan Varela sobre a final da Libertadores: «Ele não quis pagar...»

A final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, realizada no último sábado, foi especial para o balneário portista, com Evanilson e Alan Varela a verem os seus antigos clubes em confronto. Os brasileiros acabaram por levar a melhor, por 2-1 , e o ponta-de-lança revelou, no final do encontro com o Antuérpia, que o duelo até motivou uma aposta com o médio argentino."Antes do jogo até falei com o Varela e apostei que o Fluminense ia ganhar… Houve aposta mas ele não quis pagar [risos]. Eu disse que ia haver golo do Cano ou do John Kennedy, até foram os dois, fico muito feliz pelo Fluminense", afirmou Evanilson, que representou o Fluminense antes de rumar ao FC Porto. Sobre o Mundial de Clubes, que terá lugar em janeiro, o brasileiro acredita na sua ex-equipa."Claro que dá para ser campeão mundial, tem uma equipa forte, é só jogarem o jogo deles. Se for a final com o Manchester City, vou torcer sempre, nada é impossível", atirou, em declarações à TNT Sports Brasil.