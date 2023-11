Evanilson e a chamada de Pepê à seleção brasileira: «Tenho que trabalhar para um dia ser eu»

Depois do hat trick na Bélgica, Evanilson voltou a marcar ao Antuérpia e foi decisivo para que o FC Porto vencesse (2-0) o jogo e por consequência ficasse em situação privilegiada no Grupo H da Liga dos Campeões. No final do encontro, aos microfonos da DAZN, o avançado brasileiro referiu que a equipa tem estado aquém na finalização e que tem vindo a trabalhar para melhorar esse capítulo, mas não se esqueceu de Pepê, recentemente chamado para a seleção principal do Brasil, nem tão-pouco de Pepe, que fechou o triunfo frente à equipa belga com um golo de cabeça e se tornou no jogador mais velho de sempre a marcar na Liga dos Campeões."Um grande jogador o Pepe, apesar da idade, está a jogar em alto nível, ajuda-nos bastante e tem estado sempre presente para nós, em todos os momentos"."Acho que tivemos muitas chances, mas não fomos eficazes. Isso é trabalho, temos vindo a trabalhar para atingir isso"."Desde o meu primeiro jogo na Champions disse que era o meu sonho de criança desde que estava no Brasil. Muito feliz por estes momentos, vou continuar a aproveitar e a tentar singrar em todos os momentos""Fico muito feliz pelo Pepê, estava a acompanhar a live da convocatória, enviei-lhe uma mensagem, acho que é muito merecido, fico feliz por ele. Eu acho que tenho que continuar a trabalhar, aproveitar as oportunidades e evoluir para um dia ser eu""Acho que todos os jogos sao difíceis no nosso grupo. Acho que a gente tem de trabalhar, para continuar a pontuar, acho que isso é o essencial. O próximo jogo com o Barcelona, temos de procurar pontuar e passar o grupo, que é o nosso objetivo"