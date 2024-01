Evanilson: «Fico muito feliz por esta boa fase»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Evanilson continua num bom momento de forma. Este domingo, bisou na vitória (1-3) do FC Porto no terreno do Farense e destacou o trabalho feito por todo o plantel."Fico muito feliz por esta boa fase. É fruto de muito trabalho, não só individual mas também coletivo. Temos trabalhado muito bem nas últimas semanas e isso vê-se nos jogos. Quanto à seleção brasileira vou continuar a fazer o meu trabalho e pode ser que a oportunidade apareça", afirmou o avançado portista à Sport TV.