Evanilson: «Fizemos um grande jogo. Agora o próximo foco é o Barcelona»

Autor de dois dos quatro golos com que o FC Porto goleou o Montalegre na noite desta sexta-feira (), Evanilson aproveitou o tempo de antena no final do jogo no Estádio do Dragão para aplaudir a exibição da equipa e apontar baterias já ao duelo de terça-feira, frente ao Barcelona, para a fase de grupos da Liga dos Campeões. "Fizemos um grande jogo, toda a equipa. Vínhamos a trabalhar forte e agora o próximo foco é o Barcelona", disse o avançado brasileiro, em declarações ao Porto Canal."Fico muito feliz, é importante para mim, é continuar a trabalhar e evoluir, é esse o caminho.""Não existem jogos fáceis, como disse o nosso míster na conferência. Tínhamos que ter entrado melhor no início, mas depois conseguimos demonstrar mais a nossa qualidade e apareceram novas oportunidades.""Tive a conversar com o Douglão, trocámos camisolas, tirámos fotos. São jogadores que trabalham como nós. Desejei-lhes boa sorte e agora vamos ter de continuar a evoluir. Eles também.""Temos que trabalhar muito nestes três dias. Temos que acertar pormenores, corrigir erros e ir a Barcelona para vencer. Conquistar os três pontos é tudo o que interessa", terminou.