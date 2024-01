Evanilson vive “momento feliz”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Evanilson atravessa um grande momento, tendo atingido a fasquia dos 50 golos pela equipa principal do FC Porto. O brasileiro, de 24 anos, marcou quatro tentos nos últimos dois jogos e revelou-se uma peça influente na equipa. Em declarações à sua assessoria de imprensa, o ponta-de-lança assumiu estar numa fase muito positiva, destacando a finalização que selou a vitória frente ao Sp. Braga.

"Estou muito feliz pelo golo marcado e, principalmente, pela vitória que conquistámos. Vivo um momento muito feliz, fruto de muito trabalho e dedicação, e divido os méritos com os meus companheiros. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra um adversário complicado, num confronto direto na tabela, e conseguimos um resultado muito importante. Precisávamos de aproveitar o facto de jogarmos em casa, diante dos nossos adeptos, e graças a Deus as coisas aconteceram de forma positiva. Agora, é continuar a trabalhar e pensar no próximo compromisso", revelou o brasileiro.

Sem problemas físicos

O ponta-de-lança saiu com queixas físicas, na segunda parte, mas depois de reavaliado na manhã de ontem, no regresso aos treinos, ficou a saber que não tem qualquer lesão. Sendo assim, o único jogador em tratamento é Iván Marcano.