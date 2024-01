Evanilson voltou a marcar: «Foi um grande trabalho de toda a equipa»

Autor de um dos golos do FC Porto diante do Sp. Braga (2-0), o avançado brasileiro Evanilson enalteceu a importância do triunfo sobre os minhotos."Foi um grande trabalho de toda a equipa. Sabíamos da dificuldade que íamos encontrar, pela qualidade do Sp. Braga. Sabíamos disso e trabalhámos em cima disso. Fico feliz por ajudar com mais golo. É continuar a trabalhar e a somar", disse o atacante à Sport TV."Jogo mais desgastante? Penso que sim. Foi um jogo bastante corrido, com muita qualidade das duas equipas. Fico feliz pelos três pontos", finalizou.