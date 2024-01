Ex-árbitro inglês coloca Pepe entre os jogadores que mais o irritaram: «Estava sempre a embirrar»

O antigo árbitro inglês Mark Clattenburg considerou, na sua coluna de opinião no 'Daily Mail', que Pepe foi um dos cinco jogadores "mais irritantes" com os quais teve de lidar, recordando vários momentos da final da Liga dos Campeões de 2016, que colocou frente a frente Real e Atlético Madrid."[Pepe] Tentou expulsar um jogador do Atlético Madrid duas vezes nesse jogo. Outro árbitro talvez caísse na 'armadilha', mas eu tinha feito o trabalho de casa e, apesar de não podermos julgar antes do tempo, sabia exatamente qual era a mentalidade dele e de que maneira podia lidar com isso. Era um jogador em quem não dava para confiar. Um jogo podia estar fácil e, de repente, podia fazer algo 'manhoso'", começou por explicar Clattenburg, de 48 anos.E prosseguiu: "Assinalei um penálti para o Atlético na 2.ª parte quando o Pepe fez uma falta sobre o Fernando Torres. Ficou furioso comigo e disse-me num inglês perfeito: 'Mark, isto nunca é penálti'. Respondi-lhe: 'O vosso primeiro golo também não devia ter sido validado'. Isso calou-o. As pessoas podem achar algo assim estranho porque dois erros não valem uma decisão certa e os árbitros não gostam disso, mas os jogadores gostam. Sabia que, ao dizê-lo, ele ia aceitar melhor a situação. Mas estava sempre a embirrar e não era nada divertido dirigir um jogo dele, precisavas de estar atento constantemente", rematou.Além de Pepe, Clattenburg incluiu na lista Roy Keane, o antigo guarda-redes Jens Lehmann, John Obi Mikel e Craig Bellamy. Este último, de resto, chegou mesmo a apertar... os testículos do juiz: "Percebi que a minha relação com ele estava difícil quando me apertou os testículos no túnel do Etihad. Foi uma piada e eu levei as coisas dessa maneira", justificou.Recorde-se que, na final em questão, o Real Madrid levou a melhor sobre o Atlético nos penáltis, por 5-3, depois de um empate a um golo no final do prolongamento.