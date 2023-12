Ex-Benfica foi ao Estádio do Dragão incentivar o Shakhtar Donetsk

O plantel do Shakhtar Donetsk teve uma visita especial no Estádio do Dragão, esta terça-feira, aquando do seu treino de adaptação ao palco portista. Os ucranianos receberam Facundo Ferreyra, argentino que representou os mineiros entre 2015 e 2018, ano em que haveria de rumar ao nosso país para representar o Benfica.O antigo jogador do rival portista esteve no relvado, como documentou o Shakhtar Donetsk nas redes sociais, aproveitando para colocar a conversa em dia com amigos. Vinculado ao Argentino Juniors, do seu país, o argentino representou o Sarmiento de Junín na segunda parte da época entretanto terminada na América do Sul.