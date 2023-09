«Exibições? Sérgio Conceição diz... e confirma-se»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a vitória frente ao Gil Vicente (2-1) em jogo da 6.ª jornada da Liga Betclic."Acho que o FC Porto entrou bem no jogo, mas perdeu discernimento e falhou alguns passes na construção. A segunda parte foi com mais rapidez do que cabeça e felizmente, após algumas mudanças do treinador, conseguimos chegar ao golo.""Confirma-se o que o Sérgio diz. Os resultados são melhores do que as exibições. Valeu Diogo Costa ao evitar alguns golos cruciais, que provocariam um resultado mais dilatado e felizmente tivemos a sorte do golo no final. O futebol é mesmo assim.""A exibição do FC Porto realmente não foi brilhante. Foi um jogo sofrido e o melhor é mesmo o resultado. A equipa entrou muito bem, mas teve alguns lapsos na construção. No entanto, na segunda parte, melhorou e conseguiu o golo da vitória."