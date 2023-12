Fábio Cardoso: «Sem tirar mérito ao Estoril... isto é muito demérito nosso»

Depois do FC Porto perder () na visita ao Estoril e acabar eliminado da Allianz Cup, Fábio Cardoso deu a cara pelo balneário e reconheceu, aos microfones da Sport TV, que a equipa falhou um objetivo e que é preciso trabalhar "mais e melhor"."O que falhou? Falhou que não conseguimos a vitória, aquilo que queremos sempre e este não era exceção. Há muito a trabalhar. O foco já está no Casa Pia, em nossa casa. Podíamos ter marcado mais e sofrido menos. É analisar isso, o mister vai fazer isso. Continuar a trabalhar para melhorar. Não querendo tirar mérito ao Estoril, isto é muito demérito nosso. É ultrapassar e olhar em frente e é isso que vamos fazer, já com o foco no próximo jogo. Queremos ganhar todos os jogos, todas as competições. A taça da liga não era exceção, mas agora é olhar para o que nos resta e continuar a trabalhar para vencer os jogos que nos restam. Reforço que o foco agora está no Casa Pia", afirmou o central de 29 anos.