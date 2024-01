Fábio Cardoso: «Temos de continuar no mesmo caminho de trabalho»

Titular no centro da defesa do FC Porto na vitória sobre o Sp. Braga , Fábio Cardoso enalteceu a boa partida dos dragões, que diz ter nascido de uma boa preparação prévia."Trabalhámos e preparámos bem este jogo como preparamos os outros. Sabíamos que o Sp. Braga é uma equipa com muita qualidade, mas nós também temos muita. Entrámos desde o início, com o apoio dos adeptos, para mostrar isso mesmo. O Sp. Braga criou pouco perigo. Dá sensação de dever cumprido? Foi um trabalho defensivo de toda a equipa e depois também atacámos muito bem. Fica a sensação de dever cumprido e agora é pensar em recuperar e preparar o próximo jogo", disse o defesa, à SportTV.Autor de um golo nesta partida, Fábio Cardoso assume que já tinha saudades de celebrar. "Aqui em casa ainda melhor", atirou.A fechar, um olhar aos objetivos do FC Porto na 2.ª volta. "Temos de continuar no mesmo caminho de trabalho. Ter noção que não está tudo bem agora, como não estava tudo mal antes. É continuar a trabalhar de forma séria, jogo a jogo, apenas com o foco na vitória e depois no final fazem-se as contas."