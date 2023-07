Falcão agradece carinho dos adeptos do FC Porto: «Nunca me esquecerei deste dia»

No olvidaré nunca este día. Muchas gracias por tanto cariño. Los llevo en mi corazón https://t.co/0jEMFPTviz — Radamel Falcao (@FALCAO) July 29, 2023

Avançado que deixou uma forte marca no clube e no coração dos adeptos, Radamel Falcão regressou este sábado ao Estádio do Dragão como adversário, mas foi como um herói que acabou por ser tratado. Ovacionado antes do jogo, quando entrou e no final, o avançado colombiano viria depois, nas redes sociais, agradecer todo o carinho recebido."Nunca esquecerei este dia. Muito obrigado por todo este carinho. Levo-vos no meu coração", escreveu El Tigre.