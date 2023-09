Morreu Américo, antigo guarda-redes do FC Porto

Um exemplo de amor ao FC Porto e coragem na baliza. Até sempre, Américo! Contaremos as suas histórias pic.twitter.com/Wlnn7Zn0Zr — FC Porto (@FCPorto) September 22, 2023

Faleceu Américo, mítico guarda-redes que defendeu a baliza do FC Porto nas décadas de 50 e 60 do século passado e que, aos 90 anos, era o último sobrevivente da equipa que conquistou o título nacional em 1958/59, que ficou para sempre conhecido como o 'campeonato de Calabote'.Américo fez um total de 257 jogos com a camisola do FC Porto, tendo conquistado também uma Taça de Portugal, em 1967/68. Na história dos dragões, apenas três guardiões (Vítor Baía, Helton e Barrigana) fizeram mais encontros pelo clube, o que diz bem da sua importância no FC Porto. O antigo guarda-redes foi ainda internacional por 15 vezes pela Seleção Nacional, tendo marcado presença no Mundial de 1966.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.