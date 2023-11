«Falta muito pouco para terminar»: o discurso sentido de Pepe após tornar-se no mais velho de sempre a marcar na Champions

Pepe tornou-se esta terça-feira no futebolista mais velho de sempre a marcar na Liga dos Campeões. O central fez, aos 90'+1, o 2-0 final no FC Porto-Antuérpia e, com 40 anos e 254 dias, superou o anterior recordista, Francesco Totti (38 anos e 59 dias). À Eleven Sports, o central abriu o coração, falou dos sacrifícios que teve de fazer na carreira e admitiu que falta pouco para pendurar as chuteiras.

Mais velho a marcar

"Primeiro, hoje é um dia especial para mim, porque a minha mãe faz anos, e disse que ia marcar um golo. Se não conseguisse marcar, ia ganhar para ela. É incrível, quem chega nessa idade neste nível, de representar um clube como o FC Porto, é muito trabalho, sacrificio, é uma paixão tremenda nesse clube. É abdicar da família e de momentos importantes, as minhas filhas sabem o que eu sinto. No primeiro dia da minha trajetória, quando era menino, sonhei sempre ser jogador de futebol, sonhei sempre estar num estádio cheio e jogar futebol, que é o que gosto mais. Sei que falta muito pouco para terminar, mas darei o melhor para honrar este desporto e essa grande insituição, que é o Futebol Clube do Porto"

Vai festejar e telefonar a quem?

"Eu sinceramente não sou muito de festejar assim. Tenho até medo de festejar, não gosto muito. Mas é um dia especial, estou há muitos anos longe dos meus pais, optei por vir para Portugal, tentei sempre dar o meu melhor na Seleção, no FC Porto e por onde eu passei. Sou aquilo que sou, procuro defender o meu prato de comida, cada hora, minuto e segundo. Muita das vezes falho, como todos os seres humanos o fazem. Mas faço as coisas a pensar no amanhã. Respeito os meus companheiros, meus adversários e tento sempre dar o meu melhor".