Famalicão "valorizou a vitória" do FC Porto, titularidade de João Mendes e "inteligência" de Taremi: o que disse Conceição

O FC Porto bateu este sábado o Famalicão, por 3-0, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic, num encontro em que Taremi voltou aos golos e em que os famalicenses terminaram com menos um jogador, face a expulsão de Zaydou Youssouf, aos 80 minutos.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição assumiu que "não foi um jogo muitíssimo bem jogado", mas valorizou a competência dos seus jogadores frente a um adversário "com individualidades fortes" que tem por hábito criar dificuldades aos seus oponentes em casa.

"Eu não digo que o golo dê confiança porque não precisamos disso. Se é aos 90' ou no início... obviamente que perante um adversário agressivo, que cria muitas dificuldades aos adversários em casa, fizemos um jogo muito competente, não foi um jogo muitíssimo bem jogado, mas competente da nossa parte, em que o Famalicão valorizou a nossa vitória", começou por dizer o treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV.



Dificuldades na profundidade do Famalicão

"Não senti isso. Estivemos sempre a nossa equipa muito compacta e para estar é preciso que a nossa linha defensiva esteja subida, do setor intermédio e este perto dos avançados. Temos confiança total na articulação da nossa linha defensiva e do nosso trabalho. Sabíamos que o jogo da largura e profundidade passava muito pelos dois médios. Famalicão é uma equipa com individualidades fortes e bem trabalhada. Mérito da equipa, que percebeu o que tínhamos de fazer para marcar golos



Elogios a Taremi

"Está dedicado a 100%. O Taremi é um jogador muitíssimo inteligente, quando associa essa inteligência à capacidade de trabalho... Perdemos bola, sofremos um contra-ataque do Famalicão e foi ele que recuperou a bola já dentro da área. Nem sempre sai bem, mas cabe-me a mim optar por aqueles que são os melhores para iniciarem o jogo."

Titularidades de João Mendes e Jorge Sánchez

"Sim, tenho gostado. Era uma opção para a nossa defesa do lado esquerdo, assim como o Jorge. Achei que o João Mário não estava a 100%. No último jogo fizemos um jogo também muito competente, mas não conseguimos levar pontos. A equipa B também faz um bom trabalho, o Folha e a sua equipa técnica e eu estou satisfeito com isso", terminou.