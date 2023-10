FC Porto abre venda de bilhetes para jogo no Dragão que, por agora, está interditado

Um dia depois de ter sido punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo de interdição do Estádio do Dragão, o FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que já colocou à venda os bilhetes para a receção ao Estoril, da 10.ª jornada do campeonato, que é, precisamente, a próxima partida que os azuis e brancos vão realizar em casa.Consequentemente, o castigo seria cumprido nesse jogo com os canarinhos, mas conforme já foi anunciado, o FC Porto vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, juntamente com um pedido de providência cautelar que, a ser aceite, suspenderá a pena e permitirá que os portistas recebam o Estoril no Dragão.Com preços compreendidos entre os 11 e os 45 euros, os ingressos para essa partida, marcada 3 de novembro, às 20h15, estarão à venda na Loja do Associado do Estádio do Dragão, nas FC Porto Stores e na bilheteira online do clube.