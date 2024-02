FC Porto acusa VAR do empate com o Rio Ave: «A única simulação clara foi a de Fábio Melo»

Antonio Nobre assinalou penálti na sequência deste derrube, porque no campo viu o que todos vimos. Logo a seguir, interveio o VAR Fábio Melo, que não mostrou esta imagem ao árbitro. Mostrou apenas as imagens que dão a ideia que não houve toque. Porquê? pic.twitter.com/sXiT14CFzf — FC Porto Media (@MediaPorto) February 4, 2024

O FC Porto recorreu este domingo à sua conta media na rede social X para acusar Fábio Melo, VAR do jogo com o Rio Ave (0-0) , de apenas ter mostrado ao árbitro principal um ângulo do lance ocorrido aos três minutos, entre Miguel Nóbrega e Evanilson, no qual António Nobre assinalou penálti e, depois, reverteu-o."Antonio Nobre assinalou penálti na sequência deste derrube, porque no campo viu o que todos vimos. Logo a seguir, interveio o VAR Fábio Melo, que não mostrou esta imagem ao árbitro. Mostrou apenas as imagens que dão a ideia que não houve toque. Porquê?", começa por ler-se na referida rede social, juntamente com as minhas onde se vê o jogador do Rio Ave a tocar com o seu pé direito no tornozelo direito do avançado portista.Depois, com as imagens da transmissão televisiva a servirem de pano de fundo, os dragões continuaram críticos: "Se o VAR Fábio Melo não quisesse influenciar negativamente o árbitro António Nobre ter-lhe-ia mostrado todas as imagens e não apenas um ângulo. A decisão final deve ser sempre do árbitro de campo, mas o árbitro de campo só pode decidir bem se lhe proporcionarem todas as imagens."A conclusão veio logo de seguida: "Alguém de boa fé compreende e aceita que seja apenas mostrado imagens com um ângulo ao árbitro de campo? E o árbitro de campo deve-se satisfazer com apenas um ângulo? Todos sabemos como diferentes perspectivas podem criar percepções completamente diferentes. A partir do momento em que há imagens que mostram que há toque, não pode haver reversão, muito menos ter o desplante de mostrar amarelo a Evanilson. A única simulação clara e evidente foi do VAR Fábio Melo. Não o reconhecer é ser cúmplice com a adulteração da verdade desportiva."