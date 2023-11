«FC Porto anda a jogar sobre brasas...»

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a vitória frente ao Antérpia (2-0) na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões."Foi melhor o resultado do que a exibição. Notei a equipa desconfortável, descrente, talvez por causa do que aconteceu com o Estoril. Notou-se isso em vários jogadores e também nas reações do público, que até aplaudiu a expulsão do jogador adversário.""O FC Porto ganhou bem, mas neste momento anda a jogar sobre brasas, o que é incompreensível, sobretudo quando ficou a jogar contra dez. A parir daí, o jogo ficou ainda pior, pois subiu a responsabilidade de marcar mais golos e ser dominador.""Não foi um grande jogo, mas sim uma grande vitória do FC Porto. É o que conta. No futuro, só se vão lembrar do resultado. Valeram os três pontos, que eram o mais importante. No resto, notou-se que os jogadores não estão muito confiantes."