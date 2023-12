FC Porto anuncia lotação esgotada para a receção ao Chaves

O FC Porto anunciou ao início da noite desta quinta-feira que o Estádio do Dragão já tem lotação esgotada para o jogo de amanhã à noite, frente ao Chaves. Um encontro referente à 15.ª jornada do campeonato que é também o último dos portistas e flavienses no ano de 2023.Entretanto, o FC Porto colocará amanhã à venda, a partir das 15 horas, os bilhetes para o jogo diante do Boavista, no Estádio do Bessa, no dia 5 de janeiro, referente à 16.ª jornada do campeonato. Os ingressos têm o preço unitário de 15 euros e estarão disponíveis apenas na plataforma SmartFan.No primeiro dia, a venda será exclusiva a detentores de Lugar Anual com a quota de novembro regularizada, sendo que cada um poderá adquirir um bilhete. Havendo disponibilidade, no sábado a venda será alargada aos restantes sócios de acordo com os critérios indicados.Atendendo a que o jogo não é organizado pelo FC Porto, a plataforma online não emite ingressos, apenas vouchers, pelo que os compradores terão de efetuar a troca do mesmo pelo respetivo bilhete físico para poderem aceder ao Estádio do Bessa. Essa troca deverá ser efetuada na Loja do Associado do Dragão.