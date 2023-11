FC Porto apresenta contas do clube com um resultado líquido negativo de 2,430 milhões de euros

O FC Porto apresentou, este domingo, o relatório e contas do clube relativo ao exercício de 2022/23, apresentando um resultado líquido negativo de 2,430 milhões de euros (M€), o que, segundo o documento, "mostra um ligeiro desagravamento", no caso de 265 mil euros, "face aos 2,695 M€ negativos obtidos na época anterior".Recorde-se que o exercício de 2021/22 foi aprovado por maioria, enquanto o de 2022/23, agora apresentado, será votado pelos associados do FC Porto na Assembleia Geral Ordinária marcada para o próximo dia 29 de novembro, no Pavilhão Dragão Arena.Neste resultado negativo nas contas individuais do clube, saltam à vista os rendimentos operacionais, que atingiram os 15,616 M€ num valor superior aos 13,622 M€ verificados no exerício anterior. Ainda assim, não cobrem os gastos operacionais, situados agora 18,536 M€ e superiores aos verificados em 2021/22, na ordem dos 16,525 M€. Contas feitas, os resultados operacionais representam um prejuízo de 2,920 M€ contra os 2,903 igualmente negativos apresentados no ano passado.No que toca aos rendimentos operacionais houve uma melhoria em quase todas as rubricas, excetuando na que diz respeito às receitas associativas, que baixaram dos 6,579 M€ em 2021/22 para os 6,021 M€ em 2022/23. "Esta queda é fundamentalmente explicada pelo facto de, no exercício 2021/2022, se ter realizado o processo de renumeração de sócios, que teve um impacto positivo nas receitas, uma vez que levou alguns associados a regularizarem as quotas de forma a manterem a sua antiguidade", pode ler-se no relatório.