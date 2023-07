FC Porto apresenta-se no Dragão a 29 de julho frente ao Rayo Vallecano

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a data, hora e adversário do regresso ao Estádio do Dragão, num duelo em jeito de apresentação aos seus adeptos.Então, o encontro está marcado para o próximo dia 29, frente ao Rayo Vallecano, a partir das 19 horas. A animação, porém, começa pelas 14 horas desse sábado, nas imediações do estádio. As portas do recinto abrem-se às 17 horas."Os bilhetes estão à venda a partir das 10h00 deste sábado, online e na Loja do Associado do Estádio do Dragão, sendo que este jogo está incluído no Lugar Anual. A partir das 10h00 de terça-feira, a venda é alargada às FC Porto Stores", informaram ainda os azuis e brancos.O preço dos bilhetes, refira-se, varia entre os 10 e os 50 euros.