FC Porto: «Arthur Cabral nem um amarelo viu depois destas duas cotoveladas...»

O FC Porto, por via da conta no X do seu departamento média, teceu este sábado duras críticas à arbitragem liderada por Gustavo Correia no Benfica-Boavista (2-0) , para a Liga Betclic, de sexta-feira. A análise a duas ações de Arthur Cabral, por exemplo, mereceram os reparos azuis e brancos."Enquanto o FC Porto é o clube com mais amarelos no campeonato, enquanto Francisco Conceição é o segundo jogador com mais amarelos do campeonato, ele que nem 500 minutos de jogo tem, Arthur Cabral nem um singelo cartão amarelo viu depois destas duas cotoveladas frente ao Boavista", pode ler-se na conta, cuja conclusão é apresentada num comentário da conta à própria publicação: "Assim não admira que o Benfica seja o clube com menos amarelos. Assim se adultera a realidade do campeonato, porque a diferença de critérios resulta numa ofensa gritante à verdade desportiva."Ainda antes, os azuis e brancos colocaram em xeque a ação de Morato antes do lance que haveria de resultar no primeiro dos dois golos com que os encarnados derrotaram a equipa axadrezada. "Sem palavras para a incapacidade da equipa de arbitragem em assinalar a falta de Morato no lance do primeiro golo do Benfica. Pior ainda foi o comportamento do VAR Bruno Esteves. Curioso para ver o que o CA vai fazer. O Benfica quando não joga contra dez, joga com 12, 13 ou 14", lê-se.