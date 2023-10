FC Porto assinala 1000 vitórias de Pinto da Costa e atira: «Nem Benfica nem Sporting conseguiram chegar perto»

O FC Porto assinalou este domingo, após levar a melhor na deslocação a Vizela, por 2-0 , a vitória 1000 de Pinto da Costa em 1368 jogos à frente do clube, aproveitando para deixar uma comparação com os números dos rivais Benfica e Sporting durante esse período."1368 jogos. 1000 vitórias. É esta a história de Jorge Nuno Pinto da Costa e, simultaneamente, a do desporto a nível mundial. O percurso de triunfos no campeonato do dirigente mais titulado do futebol começou a 2 de maio de 1982, apenas nove dias após ter tomado posse pela primeira vez. O Espinho foi a primeira vítima da era Pinto da Costa e saiu das Antas derrotado por 3-0. Entretanto, nem Benfica (914 vitórias) nem Sporting (812), apontados como maiores rivais neste período, conseguiram chegar perto do FC Porto", pode ler-se numa nota no site oficial dos dragões.Refira-se que a vitória do FC Porto sobre o Vizela, deste domingo, permitiu aos azuis e brancos chegarem aos 22 pontos em nove encontros na Liga Betclic, o mesmo registo do Benfica. O Sporting, com um jogo a menos - defronta hoje o Boavista, pelas 20h15 -, também soma 22.