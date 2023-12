FC Porto atira: «Forma como resultado foi construído esteve em linha com os outros clássicos da época...»

Na 'ressaca' da derrota em Alvalade (2-0) , o FC Porto sublinhou esta terça-feira que o resultado frente ao Sporting "pode ser visto como uma anormalidade à luz da estatística recente", mas não só."Mais de sete anos depois da última derrota, o FC Porto voltou a perder com o Sporting para o campeonato (2-0). E se o resultado pode ser visto como uma anormalidade à luz da estatística recente, a forma como foi construído esteve perfeitamente em linha com os outros clássicos desta temporada: uma vez mais, os lisboetas beneficiaram de superioridade numérica", pode ler-se no 'Dragões Diário'.E prosseguiu: "Esta foi apenas a 14.ª ronda do campeonato, mas Sérgio Conceição, depois de testemunhar a euforia dos festejos do grupo de Lisboa, assinalou que lhe pareceu que achavam que o título 'ficou decidido'. Habituado a celebrar no final das temporadas, o treinador deixou uma mensagem incisiva: 'Fazemos contas em maio'".