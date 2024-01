FC Porto 'atira-se' à arbitragem após jogo da equipa B: «Mais um atentado à verdade desportiva»

Mais uma grave falta de respeito, mais um atentado à verdade desportiva, mais uma decisão incompreensível. Semana após semana o FC Porto B tem sido vítima deste género de coisas. O rei vai nu e isso tem de ser dito aos quatro ventos, porque se nos calarmos somos cúmplices. pic.twitter.com/likButYiBM — FC Porto Media (@MediaPorto) January 21, 2024

O FC Porto B empatou este domingo a zero na visita a Tondela e no final criticou o trabalho da equipa de arbitragem, por um lance em que foi assinalado um penálti a favor da equipa da casa. Na conversão do castigo máximo, Roberto acertou no 'ferro' da baliza defendida por Gonçalo Ribeiro."Mais uma grave falta de respeito, mais um atentado à verdade desportiva, mais uma decisão incompreensível. Semana após semana o FC Porto B tem sido vítima deste género de coisas. O rei vai nu e isso tem de ser dito aos quatro ventos, porque se nos calarmos somos cúmplices", publicaram os dragões na conta de Media do clube na rede social X.











O FC Porto B, que perdera os cinco jogos anteriorwa, voltou aos pontos, totalizando 22, que o colocam no 11.º posto da 2.ª Liga.