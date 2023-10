FC Porto atira-se à arbitragem do Farense-Sporting: «Os telemóveis estavam sem bateria?»

O FC Porto voltou esta segunda-feira a abordar "mais uma jornada do campeonato marcada por erros graves de arbitragem com impacto na frente da classificação". Na sua newsletter diária, os azuis e brancos apontam ao Farense-Sporting de sábado (2-3) Tal como em Rio Maior , onde ganhou com um golo irregular, o Sporting voltou a beneficiar de más decisões dos árbitros para vencer em Faro. De acordo com a generalidade dos analistas, Gonçalo Silva não deveria ter visto o cartão vermelho, Hjulmand deveria ter sido expulso e não existiu qualquer falta que justifique a marcação do penálti que decide o jogo. Perante a inação do VAR, fica a pergunta: os telemóveis estavam sem bateria?", pode ler-se no texto.