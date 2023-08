FC Porto atira-se a Luís Godinho, aponta "decisões bizarras" e fala em "tendência": «Acentuou-se ontem...»

O FC Porto critica duramente a atuação de Luís Godinho no jogo da Supertaça - vitória do Benfica por 2-0 . Na sua newsletter diária, os azuis e brancos enumeram "factos" sobre os jogos que o árbitro apitou de uma e outra equipa, as expulsões e a "tendência" que, escrevem, se "acentuou" no jogo de ontem no Estádio Municipal de Aveiro."É um facto que Luís Godinho já arbitrou 23 jogos do FC Porto. Também é um facto que Luís Godinho já arbitrou 23 jogos do Benfica. É um facto que Luís Godinho já expulsou sete vezes jogadores do FC Porto. Também é um facto que Luís Godinho nunca expulsou qualquer jogador do Benfica. É um facto que ontem Luís Godinho expulsou Pepe, capitão do FC Porto. Também é um facto que ontem Luís Godinho não expulsou João Neves, médio do Benfica, a quem foi poupado o segundo amarelo ao minuto 50, com o jogo empatado a zero. É um facto que o histórico de expulsões de Luís Godinho em jogos do FC Porto e do Benfica parece indiciar uma tendência. Também é um facto que essa tendência aparente acentuou-se ontem e pode ter tido influência no resultado", pode ler-se.E prosseguem, apontando a "decisões bizarras": "É um facto que alguns jogos do FC Porto arbitrados por Luís Godinho ficaram marcados por decisões bizarras: Danilo expulso em Moreira de Cónegos por Luís Godinho ter ido contra ele; Luis Díaz expulso em Braga por ter rematado à baliza – uma decisão que o próprio Conselho de Arbitragem, numa atitude rara, veio a confirmar ser incorreta; penálti por assinalar na sequência de uma patada de Otamendi a Zaidu, no clássico disputado na Luz na última temporada (neste caso, enquanto videoárbitro, o que torna a decisão mais difícil de compreender). Também é um facto que Luís Godinho bisou a expulsar Sérgio Conceição em Supertaças: fê-lo ontem e em 2018. O FC Porto perdeu com o Benfica por 2-0 num encontro da Supertaça em que foi muito superior na primeira parte e em que sofreu dois golos na segunda, em apenas sete minutos, numa altura em que já devia estar em superioridade numérica. Factos."