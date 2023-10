FC Porto-Barcelona, 0-1: O duelo em 5 factos

0.6

O FC Porto perdeu esta quarta-feira, por, com o Barcelona, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.O FC Porto justificou um tento, ao criar 0,6 Golos Esperados (xG) frente ao Barça. Apesar de tudo o registo é curto, pois há mais de dois anos (Porto 1-5 Liverpool) que o dragão não criava tão pouco (xG) num jogo europeu.Os azuis-e-brancos foram bastante mais acutilantes na segunda parte e, prova disso, é o facto de o Barcelona ter estado 29 minutos sem rematar à baliza de Diogo Costa (entre os 68 e os 90’+7 minutos).Ao FC Porto associamos a garra, ao Barça o requinte. No entanto, no Dragão os papéis inverteram-se: os catalães cometeram 18 faltas, mais do triplo dos portistas (5).João Mário foi quase um extremo, terminando a partida com o máximo de passes progressivos (que permitem encurtar a distância face à baliza contrária em +25%) recebidos (9).Wendell também causou bastantes problemas aos blaugrana. O brasileiro sofreu três faltas e todas elas acabaram em cartão amarelo.