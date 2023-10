FC Porto, Benfica e Sporting "precisam de 60M€ para compensar o défice de exploração"

O programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, foi palco para uma tomada de posição de Francisco J. Marques sobre os prejuízos apresentados pela SAD azul e branca na passada sexta-feira (47,627M€), estabelecendo comparações com os rivais Benfica e Sporting."As contas do FC Porto são francamente negativas porque infelizmente não foram vendidos jogadores antes do final do exercício. Ao contrário, as do Benfica e do Sporting são positivas. Mas se olharmos a três anos, que é o ciclo que conta para o fair play financeiro, as do Benfica são muitíssimo mais negativas que as do FC Porto. São negativas em 48 milhões de euros, do FC Porto negativas em 7 milhões de euros e as do Sporting positivas em 17 milhões de euros", pormenorizou.O diretor de comunicação dos dragões traçou um cenário de equivalência na situação financeira dos três clubes se forem excluídas as receitas por vendas de passes de jogadores."Se nos cingirmos às receitas e custos operacionais, sem contar com transferências, o FC Porto no último ano teve 61M€ negativos, o Sporting 63M€ negativos e o Benfica 59M€ negativos. Isto mostra que os três clubes estão numa situação equivalente e que precisam de encontrar 60M€ nalgum sítio para compensar o seu défice de exploração", concluiu.