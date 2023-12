FC Porto-Casa Pia, 3-1: O duelo em 5 factos

1

5

99

87

10

O FC Porto derrotou em casa o Casa Pia, por, num jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu os seguintes destaques estatísticos por parte da GoalPoint:Evanilson desbloqueou cedo o marcador, ao terceiro remate portista no jogo, criando as condições para um desafio tranquilo no Dragão. O brasileiro sairia aos 75 minutos sem qualquer outro disparo, mas com um passe para ocasião flagrante, desperdiçada por Pepê.Stephen Eustáquio foi o grande motor ofensivo da vitória portista. O internacional canadiano assistiu dois golos em cinco passes para finalização, mais quatro do que qualquer outro jogador. O médio fez ainda lembrar Otávio, ao somar quatro ações defensivas no meio-campo adversário, máximo da partida.E o que dizer de Pepe? O capitão foi rendido aos 84 minutos, mas até então já tinha somado 99 ações, incluíndo sete defensivas (dois desarmes, três interceções, um alívio e um bloqueio). A dois meses de fazer 41 anos, subiu à área para, aos 81 minutos, fazer o terceiro golo, à ponta-de-lança.Mas Pepe não foi o único central a brilhar e a marcar. Zé Pedro voltou a aproveitar a oportunidade para mostrar serviço no Dragão, assinando o segundo golo e suplantando, inclusive, o capitão em ações (101, máximo do jogo), entre elas 87 passes certos, seis deles longos (também máximo).O Casa Pia não saiu com pontos do Dragão, mas leva o mérito de se ter juntado ao restrito grupo de três equipas que fizeram dez ou mais remates no reduto portista. As outras duas foram o Arouca (1-1) e o Gil Vicente (2-1), com os galos a liderarem o ranking com 12.