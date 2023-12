FC Porto chegou a Lisboa com Pepe... a mancar

A comitiva do FC Porto chegou na noite deste domingo a Lisboa, onde vai pernoitar numa unidade hoteleira tendo em vista o clássico de segunda-feira frente ao Sporting. O dado de maior destaque da chegada dos dragões foi perceber que Pepe saiu do autocarro a mancar, o que alimenta a dúvida quanto à sua recuperação para o duelo com os leões.Recordar que no final da manhã, Sérgio Conceição tinha revelado que o central estará em dúvida até ao apito inicial. "É importante perceber, a cada hora que passa, se vamos utilizar o Pepe ou não. Vamos ver até à hora do jogo", referiu o treinador.Além da condição física de Pepe, foi possível verificar que Sérgio Conceição não convocou David Carmo, Romário Baró, Nico González e Toni Martínez. Por outro lado, João Mendes voltou a integrar os eleitos, apesar da disponibilidade de Zaidu e Wendell.