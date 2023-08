FC Porto coloca à venda bilhetes para a receção ao Farense

O FC Porto começou este sábado a venda de bilhetes para a receção ao Farense, jogo da 2.ª jornada da Liga Betclic que se disputa no próximo dia 20 (domingo) às 18 horas, anunciou o clube azul e branco no site oficial.Os adeptos portistas podem adquirir os ingressos na Loja do Associado do Estádio do Dragão, FC Porto Stores (Arrábida Shopping, Baixa, Norte Shopping, Parque Nascente e Vila do Conde) e no seu site oficial.Para os sócios azuis e brancos, com a quota de junho de 2023 regularizada, os preços dos bilhetes variam entre 13 e 41 euros, ao passo que para o público em geral, se situam entre 22 e 70 euros.Recorde-se que o FC Porto arranca a Liga Betclic 2023/24 diante do Moreirense na segunda-feira às 18H45 em Moreira de Cónegos.