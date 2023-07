FC Porto coloca à venda bilhetes para a Supertaça esta quinta-feira

Bilhetes para a Supertaça disponíveis quinta-feira

Venda exclusivamente online e para detentores de Lugar Anual (dia 27 e 28)

? Havendo disponibilidade, a partir de sábado a venda será alargada a todos os sócios



O FC Porto vai começar esta quinta-feira, às 10 horas, a venda de ingressos para o jogo da Supertaça, diante do Benfica a 9 de agosto às 20h45, exclusivamente na plataforma online SmartFan, anunciou o clube esta terça-feira no site oficial.Entre 27 e 28 de julho, os bilhetes serão disponibilizados aos detentores de Lugar Anual com a quota de junho de 2023 regularizada, limitada a venda a um bilhete por pessoa. A partir de dia 29 de julho, limitado à disponibilidade existente, todos os sócios do FC Porto, com a quota de junho de 2023 regularizada, poderão comprar um bilhete por cada titular.O clube azul e branco informa ainda que a plataforma online SmartFan apenas emite vouchers para este jogo, pelo que os adeptos terão de os trocar por bilhetes físicos na loja do associado do Estádio do Dragão, entre 31 de julho e 8 de agosto.Os bilhetes terão o custo de 15 euros (categoria 3), 25 euros (categoria 2) e 35 euros (categoria 1).Os dragões alertam ainda para o facto de a entrada no Estádio Municipal de Aveiro ser apenas permitida a maiores de 3 anos e que os acompanhantes das crianças com idades entre os 3 e os 6 anos terão de possuir um Termo de Responsabilidade assinado, que estará disponível em breve para download no site da FPF.