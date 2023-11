FC Porto coloca Toni Martínez na lista de transferências

Em Guimarães, pela primeira vez ao fim de 110 jogos, Toni Martínez ficou de fora da ficha de jogo do FC Porto. E este domingo, o avançado espanhol, de 26 anos, foi notícia em Espanha, onde o jornal 'Marca' assegura que os dragões o colocaram na lista de transferências.De acordo com a mesma publicação, o excesso de avançados no plantel de Sérgio Conceição está na base desta decisão da estrutura do futebol portista. Recorde-se que, no centro do ataque, Toni Martínez tem a concorrência de Evanilson, Taremi, Namaso e Fran Navarro. Por esse motivo, o FC Porto estará aberto a negociá-lo já no mercado de inverno.Toni Martínez chegou ao FC Porto no verão de 2020, contratado ao Famalicão. Em abril deste ano, prolongou a sua ligação aos azuis e brancos até 2027. Tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e está avaliado em sete milhões de euros.Com a camisola azul e branca, soma 123 jogos, 30 golos e sete assistências. O seu rendimento fez o FC Porto recusar algumas propostas para a sua transferência, nomeadamente a que chegou da Alemanha, mais concretamente do Augsburgo. De Itália também chegaram à SAD abordagens por Toni Martínez e, em Espanha, já foi alvo do Valencia.