FC Porto com quatro lesionados no arranque da missão Shakhtar

O plantel do FC Porto deu início à missão Shakhtar Donetsk, com um treino realizado na manhã deste domingo, no Olival. Sérgio Conceição continua sem poder contar com os lesionados Wendell, Marcano, João Mário e Veron, todos em tratamento aos respetivos problemas físicos.O lateral-esquerdo João Mendes voltou a treinar com o plantel principal, mas não poderá defrontar os ucranianos, para a Champions, na próxima quarta-feira, uma vez que não está inscrito na UEFA.Os dragões cumprirão amanhã mais um treino, às 10h30, novamente no Olival.