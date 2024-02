FC Porto com viagem à tarde para os Açores

O plantel do FC Porto fecha esta manhã a preparação para o jogo frente ao Santa Clara, dos 'quartos' da Taça de Portugal, com um treino no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas. A viagem para os Açores está agendada para as 17h45, sendo certo que o técnico não pode contar com o lesionado Marcano, bem como Zaidu e Taremi, que se encontram ao serviço das seleções da Nigéria e Irão na CAN e Taça Asiática, respetivamente.Nico González é a figura central da próxima edição da revista Dragões. Num breve excerto divulgado, ontem, pelas redes sociais do FC Porto, foi possível ver uma mensagem de satisfação pelo ambiente que encontrou no balneário. "É um grupo muito unido, onde ninguém tem más relações com ninguém, todos nos damos muito bem. Há um bom ambiente e creio que dentro do campo damos tudo uns pelos outros, porque no final há essa sensação de família", vincou.