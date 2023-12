FC Porto compara pontos na Champions com os "outros dois clubes portugueses": «Notável, mas não surpreendente»

Uma chuva de golos no Estádio do Dragão apadrinhou o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões: a vitória frente ao Shakhtar (5-3) levou os dragões a seguir em frente na prova milionária, sendo agora a única equipa portuguesa que continua na Champions, feito sublinhado pelos azuis e brancos esta quinta-feira."Como é habitual, o FC Porto continua a ser o principal embaixador do futebol português na Europa. Único clube nacional que já venceu a Champions e só superado pelo Real Madrid e o Barcelona em número de participações, somou mais pontos nesta edição da prova do que os outros dois clubes portugueses que a disputaram juntos. Notável, mas não surpreendente", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.O sorteio dos oitavos de final da Champions realiza-se na segunda-feira às 11 horas.