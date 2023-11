FC Porto comunica plano de venda de bilhetes para o jogo em Barcelona da Liga dos Campeões

Os dragões comunicaram este sábado o plano de venda dos bilhetes para o Barcelona-FC Porto, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para o próximo dia 28 de novembro, às 21 horas locais, menos uma em Portugal.De acordo com a informação prestada os ingressos "têm o valor de 55 euros e serão disponibilizados em exclusivo a detentores de lugar anual no Estádio do Dragão, com quota de setembro de 2023". Os mesmos estarão disponíveis esta segunda feira, a partir das 12 horas, exclusivamente online."A partir de terça-feira, em caso de disponibilidade, a venda será aberta a todos os sócios do FC Porto, com quota de setembro de 2023", acrescentam os dragões.