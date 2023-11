FC Porto convoca Assembleia Geral Extraordinária para dia 13 de novembro

O FC Porto convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 13 de novembro, uma segunda-feira, pelas 21 horas, no auditório do Estádio do Dragão. E a ordem de trabalhos terá dois temas quentes para a atualidade do clube.O ponto 1 servirá para deliberar sobre a aprovação dos novos estatutos do clube, enquanto o ponto 2 prevê meia hora para serem tratados assuntos de interesse para o FC Porto.Os dragões informam ainda que "se à hora marcada não estiver presente o número de associados imposto estatuariamente, a Assembleia reunirá, em segunda convocatória, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, meia hora depois, com qualquer número de associados presentes, de acordo com as disposições estatutárias."