FC Porto disponibiliza mais 150 bilhetes para o dérbi frente ao Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto disponibiliza a partir das 18 horas desta quarta-feira mais 150 bilhetes para o dérbi da Invicta, frente ao Boavista, agendado para depois de amanhã, no Estádio do Bessa.Os ingressos têm o preço fixo de 15 euros e estão disponíveis em exclusivo na plataforma Smartfan.Atendendo a que o jogo não é organizado pelo FC Porto, a plataforma de venda online não emite ingressos, apenas vouchers, pelo que os compradores terão de efetuar a troca do voucher pelo respetivo bilhete físico para o acesso ao estádio.