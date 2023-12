FC Porto e a decisão do Tribunal de Justiça: «Não pode servir para desunir a família do futebol»

O FC Porto juntou-se ao coro de críticas contra a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu permitir a criação de uma Superliga. Através de um comunicado, os dragões revelaram que não querem ver a família do futebol desunida e mostram-se disponíveis para continuar a trabalhar ao lado da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes para "reafirmar os valores do futebol europeu"."A decisão hoje conhecida do Tribunal de Justiça da União Europeia não pode servir para desunir a família do futebol, mas sim para trabalharmos todos em conjunto para um futebol moderno, sustentável, respeitando a tradição europeia do acesso às competições ter apenas em consideração o mérito desportivo.Como sempre, o FC Porto, um dos mais relevantes clubes europeus das últimas décadas, está disponível para, ao lado da UEFA, e em sintonia com a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes, contribuir para potenciar as competições e reafirmar os valores do futebol europeu."