FC Porto diz que ficou por mostrar 2.º amarelo a Florentino: «Luis Godinho continuará a espalhar magia»

Instantes depois do apito final em Guimarães, o FC Porto, através da conta do seu departamento de comunicação na rede social X, criticou a arbitragem de Luís Godinho, considerando que Florentino deveria ter sido expulso minutos antes de Arthur Cabral estabelecer o resultado final."Não mostrar amarelo neste lance, que era o segundo, não foi por não ter visto, foi mesmo para dar uma ajudinha. E não é que resultou, com o golo do empate a surgir um minuto depois. Mas não vai faltar quem vá fingir que não aconteceu e Luis Godinho continuará a espalhar magia", escreveram os dragões na conta FC Porto Media.