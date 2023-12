FC Porto encerra preparação do jogo frente ao Leixões com apenas um jogador da equipa B

O FC Porto encerrou, esta sexta-feira, a preparação do jogo frente ao Leixões, marcado para amanhã e referente à 3.ª jornada da Allianz Cup.Ao contrário do que sucedeu no ensaio da véspera, desta vez Sérgio Conceição apenas recrutou um jogador à equipa B, no caso o lateral-esquerdo João Mendes.De resto, Veron e Marcano continuam entregues ao departamento médico, em tratamento às respetivas lesões.