FC Porto esclarece pagamento de prémios à administração da SAD

O FC Porto esclareceu este sábado, através de uma nota publicada no seu site oficial, as "retribuições pagas à administração" da SAD. A tomada de posição surge na sequência da publicação do relatório e contas 2022/23, no qual foi comunicado o recebimento de uma "gratificação extraordinária" de 1,6 milhões de euros à administração liderada por Pinto da Costa "em virtude do impacto financeiro muito positivo no exercício 2022/2023, resultante do apuramento direto para a fase de grupos da UEFA Champions League".





Esclarecem os dragões que o pagamento de prémios à administração está pendente de três condições cumulativas: "ser campeão", "apurar-se para a Liga dos Campeões" e "o exercício terminar com lucro".Na época 2021/22, o FC Porto concretizou os três pressupostos, com o pagamento a ser enquadrado no exercício seguinte, o de 2022/23, cujo resultado final foi conhecido esta sexta-feira, com 47,6 milhões de euros de prejuízo. "Os prémios ao plantel, à equipa técnica e à administração são sempre pagos na época seguinte à que determinou esse direito", vincam os dragões."Em causa a desinformação sobre retribuições pagas à administraçãoPorque a desinformação corre sempre mais depressa do que a verdade, o FC Porto informa de que o valor pago a título de remuneração variável aos administradores executivos da FC Porto, Futebol SAD se refere ao desempenho de 2021/22, época em que o FC Porto conquistou o título nacional de futebol e a sociedade apresentou resultados francamente positivos.Importa reafirmar que para haver lugar ao pagamento de prémios à administração têm de se verificar três condições cumulativas:1) Ser campeão;2) Apuramento para a Liga dos Campeões (aparentemente está conseguido ao ser campeão, mas pode não se verificar se o "ranking" de Portugal não o permitir, ou por uma qualquer sanção da UEFA, por exemplo);3) O exercício terminar com lucro.Estas três condições verificaram-se e a razão para o valor da remuneração variável estar inscrito no relatório ontem tornado público é o simples facto desses valores terem sido pagos durante o exercício entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. De resto, os prémios ao plantel, à equipa técnica e à administração são sempre pagos na época seguinte à que determinou esse direito."